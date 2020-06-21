تقرير.. معركة كلوب وأنشيلوتي تتجه لبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

تاريخ متوازن ومعارك نارية انتهت بمشهد ختامي رائع، لكن الوضع الآن مختلف بعد مواجهات أوروبية مختلفة لينتقل المشهد إلى بريميرليج وتحديدًا في الجولة 30 بين الثنائي الأبرز يورجن كلوب وكارلو أنشيلوتي.

كلوب وأنشليوتي دائمًا ما يكون الصدام بينهما أوروبيًا والذي بدأ بالتحديد منذ موسم (2013 - 2014) عندما كان الألماني مدربًا لبوروسيا دورتموند بينما كان يقود الإيطالي سفينة ريال مدريد.

الوضع الآن مختلف بين كلوب وأنشليوتي فالأول يقود فريق يحلم بتعزيز موقفه من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي من خلال ليفربول، والثاني يبحث عن تعطيل ماكينات "الريدز" مع إيفرتون والذي يُعد الجار اللدود لمتصدر الدوري الإنجليزي.

لكن ماذا عن مواجهات كلوب وأنشليوتي والتي بدأت منذ خمس سنوات؟ .. هذا ما سوف نسلط عليه الضوء في التقرير التالي:

- إقصاء وتتويج:

في نسخة دوري أبطال أوروبا من موسم (2013 - 2014) استطاع كارلو أنشيلوتي أن يكتب انتصاره الأول خلال تاريخ مواجهاته أمام كلوب بعدما فاز ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الذهاب بدور ربع النهائي.

مباراة الإياب حاول كلوب التعويض إلا أن النتيجة لم تكن كافية من أجل مواصلة المشوار الأوروبي بعد الفوز بهدفين دون رد فقط، ليعود "الملكي" من ملعب "سيجنال أدونا بارك" خاطفًا بطاقة العبور لدور نصف النهائي.

الريال واصل مشواره الأوروبي متخطيًا بايرن ميونيخ بالفوز عليه بخمسة أهداف دون رد، لتكون الموقعة النهائية بين فريقي العاصمة مدريد الريال وأتلتيكو ليحقق الفريق الملكي الفوز ويتوج باللقب بعد انتصار كاسح بنتيجة (4-1).

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- كلوب يرد:

في الموسم الماضي، عاد من جديد مواجهة كلوب وأنشيلوتي لكن الوضع أصبح مختلفًا حيث من يقود ليفربول المدير الفني الألماني، أما أنشيلوتي فاتجه إلى إيطاليا لقيادة فريق نابولي.

المباراة الأولى في إيطاليا، تفوق فيها أنشيلوتي بالفوز بهدف دون رد، إلا أن رد كلوب جاء قويًا في الجولة السادسة بعد فوز ليفربول بنفس النتيجة إلا أن هذه النتيجة ساهمت بصعود "الريدز" إلى الدور التالي رفقة المتصدر باريس سان جيرمان، فيما ودّع نابولي البطولة من دور المجموعات.

كلوب استطاع أن يحقق مثلما فعله أنشليوتي بعدما قاد المدير الفني الألماني ليفربول للفوز في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ "الريدز" على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين دون رد.

- ثلاث مواجهات في موسم:

مشهد الموسم الماضي تكرر في الحالي بين كلوب وأنشيلوتي حيث خرج ليفربول لمواجهة نابولي في إيطاليا بالجولة الأولى إلا أن بطل أوروبا خسر بهدفين دون رد، قبل أن يفرض الفريق الإيطالي التعادل الإيجابي على البطل في الإياب بعد التعادل بهدف لكل جانب في "الآنفيلد".

أما المواجهة الثالثة خلال هذا الموسم بين كلوب وأنشيلوتي فكانت في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تولى المدير الفني الإيطالي قيادة "التوفيز" بعد سلسلة من النتائج المخيبة للبرتغالي ماركو سيلفا، والتي كان آخرها الخسارة من الليفر بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدوري.

كلوب استطاع أن يثأر من أنشيلوتي بعد إقصاء إيفرتون من المسابقة بالفوز بهدف دون رد جاء عن طريق الشاب الإنجليزي كورتيس جونز.