التشكيل المتوقع.. ليفربول بالقوة الضاربة أمام إيفرتون في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد، يحل ليفربول ضيفًا على نظيره إيفرتون في ملعب جوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي التي استعادت منافساتها قبل أيام قليلة بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وعادت الحياة لكرة القدم في إنجلترا في السابع عشر من يونيو الجاري، حيث خاض كل من مانشستر سيتي وأستون فيلا مباراتهما المؤجلة ضد أرسنال وشيفيلد يونايتد بالجولة الـ28، بينما انطلقت منافسات الجولة الـ30 يوم الجمعة الماضي.

وضع الفريقان في الجدول

وينفرد ليفربول بصدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة (بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني)، ويتبقى له 6 نقاط فقط للتتويج بكأس بريميرليج الغائبة منذ 30 عامًا.

على الجانب الآخر، يتواجد إيفرتون في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

هدف كل فريق

بالتأكيد، كل فريق يسعى خلال مباراة للفوز بالثلاث نقاط، فإيفرتون يسعى للثأر من الهزيمة المذلة التي تلقاها في ملعب آنفيلد خلال مباراة الجولة الخامسة عشر حيث خسر التوفيز بنتيجة 5-2 تحت قيادة مدربه ماركو سيلفا.

أما هدف ليفربول من الفوز في مباراة اليوم فهو الاقتراب من حلم التتويج الذي يتبقى على تحقيقه (6 نقاط) فقط.

التشكيل المتوقع للفريقين

إيفرتون

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

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خط الدفاع: شيموس كولمان، ميسون هولجيت، مايكل كين، لوكاس ديني

خط الوسط: أنتوني جوردون، أندريه جوميش، توم دايفز، بيرنارد

خط الهجوم: ريتشارلسون، كالفرت-ليوين

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترنت ألسكندر- أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون

خط الوسط: نابي كيتا، جوردان هندرسون، جيجي فينالدوم

خط الهجوم: ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو، محمد صلاح