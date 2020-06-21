تقرير.. "مثلث ليفربول" ينتظر صلاح لتحقيق حدث استثنائي أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يستعد ليفربول لتجهيز جميع أسلحته قبل مواجهة غريمه إيفرتون مساء اليوم الأحد على ملعب "جوديسون بارك" في قمة الجولة 30 من بريميرليج.

الشكوك تحوم حول مشاركة نجم مصر وليفربول محمد صلاح لعدم الجاهزية البدنية بحسب ما علمه "يلا كورة" في الأيام الماضية، إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أكد أن جميع لاعبيه جاهزين للمشاركة في الديربي.

ومنذ وصول صلاح إلى ليفربول في عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي، واجه "الريدز" جاره اللدود "إيفرتون" خلال سبع مباريات بواقع (5 مباريات في بريميرليج، ومباراتين بكأس الاتحاد الإنجليزي) بحسب تقرير من صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية.

ظهور الثلاثي (محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو) في مباريات الديربي أمام إيفرتون لم يشهد سوى في مرة واحدة كان في لقاء الدور الأول في الموسم الماضي (2018 - 2019)، إلا أن مشاركة الثلاثي اختلفت بعدما اعتمد كلوب على شيردان شاكيري في الجناح الأيمن مع مشاركة صلاح كلاعب وسط هجومي.

- صلاح يسجل في غياب فيرمينو:

في غياب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للإيقاف، استطاع محمد صلاح أن يدون أول أهدافه ضد إيفرتون في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد".

اللقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب حيث سجل هدف التعادل لإيفرتون نجم الفريق السابق وأسطورة مانشستر يونايتد واين روني من ضربة جزاء.

- غياب صلاح في الكأس والدوري:

ليفربول عاد خلال موسم (2017 - 2018) ليواجه إيفرتون على ملعبه "الآنفيلد" ضمن دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة غياب محمد صلاح بسبب الإصابة، إلا أن "الريدز" حسم اللقاء لصالح بالفوز بهدفين مقابل هدف، حيث سجل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك هدف الفوز والذي كان يعتبر أولى أهدافه مع الليفر بعد انتقاله من ساوثهامبتون مقابل 85 مليون يورو.

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غياب صلاح عن ليفربول تواصل أمام إيفرتون وتحديدًا في لقاء الدور الثاني، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، حيث فضّل يورجن كلوب إراحة نجمه المصري ومعه البرازيلي فيرمينو بسبب ضغط المباريات.

- ظهور استثنائي في لقاء أوريجي:

في الموسم الماضي، وتحديدًا ضمن الجولة الـ14 من منافسات بريميرليج التقى ليفربول بخصمه إيفرتون على ملعب "الآنفيلد"، حيث شهدت المباراة مشاركة الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وبدأ صلاح وماني وفيرمينو المباراة بشكل أساسي لكنهم لم يجتمعوا في الخط الهجومي الثلاثي لليفربول، حيث تم الاعتماد على شيردان شاكيري كجناح أيمن وتواجد صلاح في خط الوسط خلف فيرمينو.

ورغم تواجد الثلاثي إلا أن هدف المباراة الوحيد جاء في الوقت القاتل عن طريق البديل ديفوك أوريجي بعدما شارك بدلاً من فيرمينو.

- غياب فيرمينو وتعادل سلبي:

في لقاء الدور الثاني، والذي أقيم على ملعب "جوديسون بارك"، شهدت المباراة غياب البرازيلي فيرمينو بعدما تواجد على مقاعد البدلاء بعدما شارك أوريجي أساسيًا ومعه صلاح وماني إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبي.

- فوز بالخمسة بدون صلاح:

في لقاء الدور الأول من منافسات بريميرليج، شهدت المباراة مشاركة الثلاثي ساديو ماني ومعه ديفوك أوريجي وشيردان شاكيري، في المقابل تواجد الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بين البدلاء.

المباراة استطاع أن يحسمها ليفربول بنتيجة عريضة استقرت بخمسة أهداف مقابل هدفين، حيث ظل محمد صلاح على مقاعد البدلاء بينما تم الاستعانة بفيرمينو.

- غياب ثلاثي:

في لقاء الكأس خلال هذا الموسم، استضاف ليفربول إيفرتون ضمن الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وشهد هذا اللقاء غياب الثلاثي صلاح وفيرمينو وماني لإراحتهما.

ليفربول حسم اللقاء لصالحه بهدف دون رد في لقاء اعتمد فيه كلوب عن الشباب ليحرز هدف اللقاء الوحيد كورتس جونز، بينما قاد هجوم ليفربول الثلاثي هارفي إليوت وتاكومي مينامينو وديفوك أوريجي، وتواجد ماني على مقاعد البدلاء إلا أن كلوب لم يتم الاستعانة به.