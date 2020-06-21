بالفيديو.. طارق السيد يحرج إدارة الزمالك.. ومرتضى يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طارق السيد، مدرب الزمالك السابق، أن عدم تواجده للعمل في النادي الأبيض يعود إلى أنه يواجه المخطئ بخطأه، مشيرا إلى أنه لم يحصل على فرصته.

وقال السيد، في ضيافة برنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "هل عمل طارق السيد في الزمالك؟ لم أحصل على فرصتي في النادي حتى الآن، هل تحسبون العمل لمدة 3 أشهر فرصة؟".

وأضاف: "عُرض عليّ العمل في الجهاز الفني للزمالك في مناسبة سابقة عندما كان ميتشو مدربا، لكن حدث ظرف خاص لي ولم أذهب للاجتماع، ثم اُتخذ قرارا بعدها بعدم وجودي في الجهاز".

وتابع: "عملت في قطاع الناشئين بنادي الزمالك لمدة ثلاث سنوات، ثم عملت في جهاز أحمد حسام ميدو لمدة 3 أشهر فقط، بعدها عملت مع طارق يحيى في المصري البورسعيدي، ثم عملت مع هاني رمزي في منتخب مصر المحليين، ثم الاتحاد السكندري، وأخيرا الإدارة الفنية للمنيا في موسمين مختلفين".

وتحدث طارق السيد عن السبب وراء عدم عمله في الزمالك قائلا: "لست محبوبا في الداخل، بعض أبناء الزمالك لم يحصلوا على فرصتهم في العمل بالنادي، ومن الواضح أنني لا أتحدث في توجه واحد لأني أقول على الصح صح والخطأ خطأ، وهذا الأمر قد لا يلقى قبولا في النادي حاليا".

وأتم ظهير أيسر الزمالك السابق تصريحاته قائلا: "ليس هناك سوء تفاهم، الفكرة شخصية وهي أنني لدي وجهة نظر وهي عدم الخوف من مواجهة المخطئ بخطئه، وهو ما قد يكون غير مقبول عند البعض، هناك من لا يحب أن يعترض أحد على قراراتهم، لكني لن أفعل غير الصح".

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من جانبه، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على تصريحات طارق السيد، مؤكدا أنه يرفض متاجرة بعض اللاعبين القدامى بكلام غير مقصود، وطالب بعدم تشويه النادي.

وقال مرتضى في تصريحات هاتفية عبر قناة "الزمالك": "لي كلمة عتاب عند طارق السيد، لو لديك شجاعة قل من الذي قلت له أمر خاطئ ولم يوافق على عملك في النادي، لم أسمعك قلت عن شيء صح أو خطأ".

وأضاف: "طارق السيد قال سابقا أنه غادر الزمالك عندما كان لاعبا لأنه كنت محسوبا على مرتضى منصور وممدوح عباس لم يرغب في تواجده".

وأوضح: "أنا الذي طلبت طارق السيد للعمل في الجهاز الفني للزمالك مع ميتشو وكنا نرغب في تشكيل الجهاز سريعا، لكنه لم يحضر الجلسة".

وأكمل: "أرفض حديث بعض اللاعبين القدامى خلال الفترة الأخيرة، لا أفوت الرد على مثل هذه التصريحات، أرجو عدم المتاجرة بكلام غير مقصود".

وأتم رئيس نادي الزمالك قائلا: "أطلب كرئيس للنادي ورئيس لمجلس إدارة قناة الزمالك استضافة طارق السيد خلال الأيام المقبلة لتوضيح ما يقصد من تصريحاته، وأرجو عدم تشويه النادي ورموزه".