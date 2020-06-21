ميرور: "عقد" ماني قد يسهل مهمة ليفربول في ضم مبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن نادي ليفربول الإنجليزي قد يحصل على خدمات كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية مع السنغالي ساديو ماني نجم الريدز إذا ما رفض الأخير تمديد عقده.

وانضم ماني إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون، ومن المقرر أن ينتهي عقده بنهاية يونيو 2023 المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فإن ليفيربول قلق بشأن رحيل ماني المحتمل بنهاية الموسم الجاري وسط اهتمامات من جانب ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لضم اللاعب السنغالي بمقابل مالي يصل قد يزيد على 150 مليون جنيه استرليني.

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ولفتت ميرور إلى أن البالغ من العمر 28 عامًا لم يشر حتى الآن إلى أنه سيوافق على العقد الذي عُرض عليه قبل 9 أشهر من قبل النادي.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك تقارير تفيد بأن ماني قد تغريه أموال باريس الضخمة، مشيرة إلى أن ليفربول حينها سيحاول استغلال الأمر لصالحه من خلال عقد صفقة تبادلية مع النادي الباريسي لضم مبابي.

من جانبها قالت صحيفة "ذا صن" إن ليفربول سبق وعرض على ماني تمديد عقده مثل زميله المدافع فيرجيل فان دايك مما يجعل الثنائي الأعلى دخلا في تاريخ ليفربول، ولكن حينها وافق اللاعب الهولندي على تمديد عقده لمدة 5 مواسم بقيمة 250 الف جنيه استرليني اسبوعيًا، ولم يحسم ماني أمره حتى الآن.

جدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا شارك في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.