برشلونة يقاتل لعودة الجماهير أمام أتلتيكو مدريد

يرغب نادي برشلونة في حضور جماهيره إلى ملعب كامب نو، في أقرب وقت ممكن، وهو أمر لا يعارضه رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، الذي أوضح بالفعل في مناسبات عديدة موقفه الإيجابي بأن هذا الموسم لابد أن يشهد عودة المشجعين.
يريد برشلونة الإعلان عن فتح ملعبه للجمهور خاصة في منافسات الليجا، في حين لا تزال الحكومة مترددة بهذا الشأن، ويسعى النادي الكتالوني إلى التغلب على المقاومة والبدء في السماح لأعضاء النادي بالحضور في كامب نو في أقرب وقت ممكن.
وبمجرد أن تضاءلت حالة الإنذار منذ يوم أمس،
في كتالونيا، وفقًا للمبادئ التوجيهية لحكومة الجنرالات، فإن المحور الذي سيتمحور حوله هذا المعيار الجديد هو الحفاظ على مسافة 1.5 متر بين الأشخاص أو مساحة 2.5 متر مربع لكل شخص كلما أمكن ذلك.
التدابير التي تتميز بها حكومة الجنرالات من خلال الامتثال الإلزامي، حيث سيكون هناك نظام عقوبات لأولئك الذين يتخطونهم، تقترح سلوكًا اجتماعيًا ملتزمًا في مكافحة الوباء، من أجل الحد من انتقال فيروس كورونا التاجي، يمر من خلال النظافة الصحية لليدين، وعدم السعال في الهواء، والحفاظ على مجموعات التعايش مستقرة قدر الإمكان، وتقليل الاتصالات الاجتماعية، والمسافة الجسدية، واستخدام القناع، والمسافة، والقيام بالأنشطة في الهواء الطلق قدر الإمكان (هناك خطر أقل للإصابة من الأماكن مغلق)، تهوية المساحات الداخلية والأسطح النظيفة.
في الواقع، السيناريو المثالي هو أنه قد تكون هناك بالفعل نسبة مئوية من الجماهير تصل إلى ثلث الملعب في مباراة أتلتيكو مدريد، في 30 يونيو المقبل، في واحدة من أكثر المباريات جاذبية.
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