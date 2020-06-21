مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد، الموافق 21 يونيو الجاري، منافسات عدد من الدوريات الأوروبية المختلفة، الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، وسيشهد عدد من المباريات القوية والحاسمة، وذلك بعد عودة النشاط الرياضي في تلك الدول والتي تم تعليق المسابقات بها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد، في الثالثة من عصر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة أستون فيلا وتشيلسي، في الخامسة والربع من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً

بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة إيفرتون وليفربول، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

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تنطلق مباراة سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس، في الثانية من ظهر اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports

HD 3.

تنطلق مباراة فالنسيا وأوساسونا، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports

HD 3.

تنطلق مباراة ريال سوسييداد وريال مدريد، في العاشرة من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة beIN Sports

HD 3.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة أتالانتا وساسولو، في السابعة والنصف من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة SuperSport 9.

تنطلق مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة SuperSport 9.