موعد مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الأحد في البريميرليج والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد الذي يحمل دومًا الندية والإثارة، والذي يجمع بينهما اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون

يكون موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا في تمام

الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون

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تذاع مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي 1، بصوت المعلق التونسي رؤوف خليف.

كان ليفربول على بعد فوزين من التتويج باللقب عندما علق الدوري في منتصف مارس الفائت، ويدخل مباراة ديربي

الميرسيسايد اليوم الأحد أمام جاره وغريمه إيفرتون مبتعدًا بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بطل الموسمين الماضيين.

حيث يحتاج الريدز إلى فوز في ملعب جوديسون بارك وآخر عند زيارة أستون فيلا لملعب أنفيلد، الأربعاء المقبل، سيتوجان بطل أوروبا بلقب الدوري الممتاز في نسخته الحديثة منذ 1992 للمرة الأولى.

ولم يكن مستقبل الموسم الكروي واضحًا في بريطانيا، أكثر الدول الأوروبية تضررًا من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث كانت هناك اقتراحات عدة بشأن مصير الدوري.