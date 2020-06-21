رياضة | نجم ريال مدريد يدافع عن هازارد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد يدافع عن هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني على الدفاع عن زميله إيدين هازارد المنتقل لصفوف الفريق من تشيلسي الإنجليزي بدعوى أنه لم يقدم المستوى المأمول منه لدى زين الدين زيدان المدير الفني وجماهيره الفريق.

وقال مارسيلو لصحيفة ماركا الإسبانية: "أعتقد أن هازارد قام بعمل جيد لكن الإصابة التي لحقت به كانت في نفس الساق التي أصيب فيها من قبل وهو أمر صعب على أي لاعب لكنه سيعود أقوى.. إنه لاعب من الفئة الأعلى والسرعة التي يتميز بها تختلف عن الآخرين".

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ورد مارسيلو أثير عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية لأنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي: "لا أريد الرحيل ولا أعتقد أن إدارة النادي ستتخلى عني في هذا الموسم يقولون إنني أريد الرحيل ليوفنتوس للعب مع كريستيانو رونالدو ولا أعرف من أين يأتون بهذا الكلام".