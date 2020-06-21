رياضة | دي بروين يصدم بيب جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر دي بروين يصدم بيب جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه كيفن دي بروين صانع ألعاب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صدم إلى مديره الفني بيب جوارديولا عندما ألمح إلى أنه سيرحل عن قلعة السيتي في حالة قيام الاتحاد الأوروبي "يويفا" بتنفيذ عقوبة الاستبعاد عن دوري ابطال أوروبا في العامين المقبلين.

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وقال دي بروين لصحيفة هيت لاتستي نيوز البلجيكية عبر تقنية الفيديو: "أنا أنتظر ما يحدث في هذه القضية لأن النادي استأنف ضد هذا القرار وهم متأكدون بنسبة 100ً% بأنهم على صواب لكن دعونا نرى ما يمكن أن يحدث في الأيام المقبلة".

وأضاف: "سيكون علينا الانتظار لمعرفة ماذا يمكن أن يحدث فعندما يتم اتخاذ القرار سأنظر بالأمر لكن لا أستطيع الانتظار لعامين من دون خوض دوري أبطال أوروبا لأن هذا وقتاً طويلاً بالنسبة إلي وأستطيع التأقلم مع سنة واحدة".