رياضة | ليبرون جيمس يتحدي ديوكوفيتش

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ليبرون جيمس يتحدي ديوكوفيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طوال سنوات عديدة، أبهر المصنف الأول على العالم، النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الكثيرين بمهاراته وتألقه في ملاعب التنس، لكن الآن أصبح له معجب جديد بمهاراته في كرة السلة، وهو لاعب السلة الأمريكي الشهير ليبرون جيمس.

عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نشر ديوكوفيتش فيديو له وهو يمارس كرة السلة.

وخلال الأسابيع الأخيرة عمل ديوكوفيتش على تنظيم بطولة استعراضية للتنس في منطقة البلقان، في ظل استمرار توقف بطولات التنس الرسمية بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 الصحية.

Advertisements

وفي الفيديو الموجه إلى جيمس يظهر ديوكوفيتش (33 عاماً)، بينما يستعرض بعض مهاراته في كرة السلة.

وكتب ديوكوفيتش إلى جيمس متسائلاً: "هل هذا يؤهلني لمواجهة الملك جيمس؟".

وسريعاً رد جيمس بالإيجاب قائلاً عبر تويتر: "نعم أعتقد ذلك، متابعة جميلة في هذه اللقطة".