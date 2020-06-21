رياضة | ريال مدريد يغازل موهبة موناكو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يغازل موهبة موناكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع موهبة فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز لاعب الوسط المدافع بلاعب بحجم وإمكانيات البرازيلي كاسيميرو لاعب الوسط الحالي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو خلال الفترة المقبلة وذللك حالة فشل ضم كامافينجا لاعب خط وسط رين الفرنسي والمطلوب الأول لدى زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

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وأشارت إلى أن مسئولي ريال مدريد يعتبرون تشواميني هو أفضل بديل للبرازيلي كاسيميرو خلال السنوات المقبلة خاصة مع صغر سنه وقدرته على الركض في منتصف الملعب باستمرار وحسن تعامله مع المنافسين.