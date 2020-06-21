رياضة | أحمد حجازي يصدم الأهلي

حسم تامر النحاس وكيل أعمال أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الانجليزي موقفه من العودة لمصر للعب بقيمص الاهلي في الموسم المقبل.

واكد النحاس على أن حجازي لا يرغب في العودة لمصر بالفترة الحالية.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار، اليوم الأحد: "حجازي لا يرغب في العودة للأهلي، ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية".

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وأضاف: "حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في السعودية وتركيا".

وتابع: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي، بالإضافة إلى غلطة سراي، وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعاً لرغبته في اللعب داخل الدوري الإنجليزي".

واختتم: "ناديه الإنجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي ناد يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه إسترليني شرط جزائي في عقد اللاعب".