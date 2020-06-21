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رياضة | أحمد حجازي يصدم الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم تامر النحاس وكيل أعمال أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الانجليزي موقفه من العودة لمصر للعب بقيمص الاهلي في الموسم المقبل.

واكد النحاس على أن حجازي لا يرغب في العودة لمصر بالفترة الحالية.

وقال النحاس في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار، اليوم الأحد: "حجازي لا يرغب في العودة للأهلي، ويصمم على الاستمرار في الملاعب الإنجليزية".

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وأضاف: "حجازي رفض عروض احتراف عديدة بينها أندية قمة في وتركيا".

وتابع: "أهلي جدة والاتحاد السعوديين فاوضوا حجازي، بالإضافة إلى غلطة سراي، وبشكتاش التركي، ولكنه رفضها جميعاً لرغبته في اللعب داخل ".

واختتم: "ناديه الإنجليزي متمسك باللاعب، وعلى أي ناد يرغب في ضم حجازي عليه دفع 10 ملايين جنيه إسترليني شرط جزائي في عقد اللاعب".

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