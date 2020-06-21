رياضة | أرتيتا يعنف نجوم آرسنال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أرتيتا يعنف نجوم آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف مدرب آرسنال، ميكل أرتيتا، طريقة خسارة ناديه "بغير المقبولة"، بعد استقبال هدفين قرب النهاية، والتعثر 1-2 أمام برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي.

قال أرتيتا: "أشعر بخيبة أمل شديدة، من غير المقبول طريقة خسارتنا للمباراة، نحن نحب المنافسة، وأعرف أن لدينا تشكيلة شابة لكن رغم ذلك أضعنا المباراة، كان يجب حسم الأمور بشكل مبكر".

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وأضاف: "نحتاج إلى أن نحاول منح دفعة للاعبين، هناك الكثير من الأمور التي فعلناها بشكل رائع لكننا لا ننافس، في هذا المستوى لا يجب السماح بمثل هذه الأهداف".

واختتم: "هذا مستحيل، أعرف أنها تشكيلة شابة جداً، لكن في الدوري الإنجليزي ارتكاب خطأين كما حدث يكلف الفريق هدفين، لا يمكن قبول ذلك".

وتعرض آرسنال لضربة أخرى بإصابة الحارس الأساسي بيرند لينو، وخروجه مصاباً قبل نهاية الشوط الأول.