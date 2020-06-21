رياضة | الشارقة يتعاقد مع خالد باوزير من الظفرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشارقة يتعاقد مع خالد باوزير من الظفرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضم نادي الشارقة الإماراتي خالد باوزير لاعب فريق الظفرة بشكل رسمي في الساعات الماضية .

كتب الشارقة في حسابه على تويتر: "نرحب بانضمام الجوكر خالد باوزير إلى قلعة الملوك قادماً من الظفرة بعقد يمتد لثلاثة مواسم".

ونشر بطل الإمارات السابق صورة للاعب الجديد (25 عاماً) بينما كان ممسكاً بالقميص رقم 14.

وقال باوزير: "الشارقة يملك قاعدة جماهيرية عريضة تحفز أي لاعب على تقديم كل ما لديه في المستطيل الأخضر بدعمها القوي ووقوفها الدائم مع الفريق، وكانت من أبرز أسباب عودة "الملك" مجدداً لمنصات التتويج".