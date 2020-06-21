رياضة | أزمة في برشلونة بسبب تير شتيجن

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في برشلونة بسبب تير شتيجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

برر الألماني تير شتيحن حارس مرمى برشلونة الإسباني سر تعثر مفاوضات التجديد مع إدارة ناديه رغم اقتراب فترة الانتقالات الصيفية والقرب من انتهاء عقده في عام 2022 في ظل ما يثار عن إمكانية رحيله.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن تير شتيجن الذي سينتهى عقده مع برشلونة في عام 2022 تحدث من خلال بث مباشر على انستجرام عن أن انتشار وباء فيروس كورونا كان السبب الأول والأخير في توقف مفاوضات التجديد داخل قلعة كامب نو.

وقال شتيجن: "أجرينا بالفعل المحادثات الأولى ولكن كما قلت بالفعل أوقفناها لأن هناك أشياء أكثر أهمية الآن لكن ما أود أن أقوله إنني سعيد للغاية هنا في البارسا، والوضع الرياضي جيد، أيضاً الفريق يعمل بشكل جيد ولا يمكنني أن أطل أكثر من ذلك".