رياضة | فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر يضع الشرط الوحيد للاستمرار مع الأهلي في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي تحديد مصير المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر بعد سفره إلى سويسرا ورفضه العودة إلى مصر.

مصير فايلر في الأهلي

اشترط رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على مسؤولى القلعة الحمراء استئناف مسابقة الدورى، من أجل استمراره مع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

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وشدد فايلر على أنه فى حال إلغاء المسابقة فإنه سيكون من الصعب عليه الاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي.

وينتظر أن يحضر فايلر إلى القاهرة خلال عشرة أيام، من أجل قيادة تدريبات الفريق، استعدادًا لعودة المسابقة، بعد الإجازة التى حصل عليها من إدارة الكرة، لقضائها مع أسرته فى سويسرا.

من جانبه تبحث إدارة النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تواصل محمود الخطيب، رئيس النادى، لاتفاق مع محسن صلاح، رئيس نادى المقاولون، على ضم طاهر محمد طاهر للأهلى، بداية من الموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن النواحي المادية ستحسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى المارد الأحمر، ، حيث يرغب الأهلى فى دعم الصفقة ببعض الإعارات للمقاولون، بجانب مبلغ مالى يتم الاتفاق عليه.