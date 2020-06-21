رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة صلاح ضد إيفرتون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة صلاح ضد إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود اللاعب الدولي المصري محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد توقف النشاط الرياضي لمدة ثلاث اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويسعى صلاح لتسجيل الاهداف من أجل الحفاظ على لقبه الحذاء الذهبي للبريميرليج في اخر نسختين من البطولة، حيث يحتل جيمي فاردي مهاجم فريق ليستر سيتي في صدارة ترتيب هدافي البطولة حتى الآن.

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-

1- جيمي فاردي 19 هدفًا.

2- بيير إيميريك أوباميانج 17 هدفًا.

3- محمد صلاح 16 هدفًا.

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4- سيرجيو أجويرو 16 هدفًا.

5- داني إنجز 16 هدفًا.

6- ساديو ماني 14 هدفًا.

7- ماركس راشفورد 14 هدفًا.

8- راؤول خيمينيز 14 هدفًا.

9- دومينيك كالفيرت لوين 13 هدفًا.

10- تامي أبراهام 13 هدفًا.