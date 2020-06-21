رياضة | جاريث بيل يحدد وجهته القادمة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يحدد وجهته القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسبانى في الرحيل لبطولة الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك حسب تصريحات التي ألمح فيها إلى عدم ممانعته في الانتقال إلى هناك.

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وقال جاريث بيل المغضوب عليه من زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي: "الدوري الأمريكي ولم لا إنه دوري آخذ في الارتفاع ويستمر في التطور، ويريد العديد من اللاعبين الذهاب إلى الدوري الأمريكي الآن ولذلك فإنه محط اهتمامي".

وأضاف بيل: "أحب الذهاب إلى لوس أنجلوس في إجازة من أجل ألعب الكثير من الجولف عندما أكون هناك ولدي توافق كبير مع لوكا مودريتش في قلعة سانتياجو برنابيو لأننا لعبنا في توتنهام لمدة 5 سنوات و 7 سنوات أخرى هنا في ريال مدريد وذلك بالإضافة إلى توني كروس".