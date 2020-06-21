شكرا لقرائتكم الأهلى يبدأ مسح كورونا للجهاز الإداري والطبي وعمال غرفة الملابس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل عملية المسح للجهاز الاداري والطبي والعمال بفريق الاهلي للكشف عن فيروس كورونا ، قبل عودة النشاط الرياضى والمقرر له اول يوليو ، وفقا لما أعلنته وزارتى الرياضة و الإعلام ، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد خلال الأيام الماضية .

وبدأت عملية المسح للأطقم الطبية والإدارية والعمال بالنادى الأهلي قبل بدء عملية المسح للاعبي الفريق بعد قليل، حرصا على سلامتهم ، و الإطمئنان على صحتهم .

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حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، على الحضور مبكرا إلى مقر النادى من أجل متابعة خضوع لاعبى الفريق والجهاز الفنى وأفراد الفريق الأول لكرة القدم لعملية مسح للكشف عن كورونا قبل استئناف النشاط.

ويخضع لاعبو الأهلى لعملية مسح اليوم، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.