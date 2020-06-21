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شكرا لقرائتكم وصول حمدى فتحى وصالح جمعة وكهربا إلى الأهلى لإجراء مسحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصل حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، وصالح جمعة ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمود وحيد، وأليو بادجي وسامي قمصان، قبل قليل، إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعداداً لإجراء مسحة كورونا، تمهيداً لاستئناف الفريق الأحمر لتدريباته، وذلك استعداداً لعودة النشاط الرياضي في 25 يوليو المقبل.
حمدى فتحى
حمدي فتحى
حمدي فتحي
ويخضع لاعبو الأهلى لعملية مسح اليوم، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.
ويستأنف الفريق التدريبات عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادى شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وقال عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.
وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.
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