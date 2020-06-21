شكرا لقرائتكم حسين الشحات "صانع السعادة وعاشق الأهلى" يحتفل بعيد ميلاده الـ"28" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأحد حسين الشحات صانع ألعاب النادى الأهلى ومنتخب مصر بعيد ميلاده الـ"28" فهو من مواليد 21 يونيو 1992 ، يعد حسين الشحات، قطعة أساسية في تشكيلة السويسري رينيه فايلر، مدرب الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز بالخط الهجومي مثل الجناح الأيسر والأيمن وصانع ألعاب ومهاجم وهمي وكذلك ظهير أيمن ، حيث إنه أحرز 5 أهداف وصنع هدفين خلال مشاركته في 14 بالدوري هذا الموسم قبل فترة التوقف ، في حين أحرز حسين الشحات هدفين وصنع مثلها خلال المشاركة في 8 مباريات مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما شارك حسين الشحات في التتويج مع الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك مطلع الموسم الجاري، حيث أحرز هدفاً في الفوز بثلاثية في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، وقاد المارد الأحمر لحصد أغلي بطولة دوري في تاريخه بالموسم الماضي من أنياب نادي الزمالك الذى متصدراً للمسابقة، قبل أن ينتفض الأحمر في الدور الثاني ويفوز باللقب ، ولدي حسين الشحات 7 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول، ولم يُسجل حتي الآن أى أهداف دولية.

ويعد حسين الشحات أول لاعب مصرى يسجل فى بطولة كأس العالم للأندية خارج الأهلى، كما يعد أول لاعب مصرى يشارك فى المباراة النهائية بتاريخ مونديال الأندية.

سبق لحسين الشحات الافصاح عن عدد من المهن الحرة التى عمل بها قبل الوصول للشهرة والنجومية، وقال اللاعب: "كنت بدرس وبشتغل مع أصحابي في الأولوميتال وكان عندي تمارين ودراسة وكنت بستأذن وأروح التمرين والدراسة، واشتغلت في مدرسة كورة كنت بلم الكور والأقماع وأنا بفتخر ومبسوط إني عملت حاجة زي دي".

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تابع اللاعب إنه كان يعمل فى بنزيمة ويحصل على راتبه طبقًا لـ"البقشيش" وأوضح إنه كان ينام على الأرض في البنزينة لمدة 4 ساعات يوميًا أثناء عمله.

وقضى حسين الشحات عاماً استثنائياً مع نادى العين الإماراتى حقق خلاله العديد من الألقاب الجماعية والفردية، ولمع نجمه بشكل يفوق الوصف، جعله أحد أهم الصفقات الجماهيرية المنتظرة فى قلعة الجزيرة قبل التعاقد معه في يناير 2019.

وانتقل حسين الشحات لصفوف العين قادماً من المقاصة على سبيل الإعارة قبل أن يفعل النادى الإماراتى بند الشراء ثم انتقل اللاعب لصفوف الأهلى فى صفقة قياسية تنازل خلالها الشحات عن أموال طائلة من أجل تحقيق حلم عمره بإرتداء الفانلة الحمراء.

وساهم حسين الشحات فى قيادة العين لتحقيق إنجاز غير مسبوق فى تاريخ النادى بالحصول على ثنائية الدورى والكأس، حيث أنهى العين مشواره فى النسخة الماضية من مسابقة الدورى الإماراتى فى الصدارة برصيد 53 نقطة، فيما حصل على كأس رئيس الدولة بفوزه فى المباراة النهائية على الوصل بنتيجة 2 – 1.

المستويات الرائعة التى ظهر عليها حسين الشحات مع العين، دفعت الجماهير لاختياره أفضل لاعب فى مسابقة الدورى الإماراتى على الرغم من الفترة القصيرة التى قضاها "الجناح الطائر" داخل قلعة "الزعيم". وبات هتاف "الشحات يا أبهة إيه العظمة دى كلها"، جزءاً أصيلاً من هتافات جماهير العين فى مدرجات ملعب "هزاع بن زايد"، بعدما حجز اللاعب المصرى مكانه داخل قلوب الجماهير نتيجة القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التى يمتلكها.