شكرا لقرائتكم شوبير : عائلة فتحى والغندور أصيبت بكورونا فى غياب الدوري العائد بسبب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الاعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن فكرة الإصابة بكورونا ليس علاقة لها بعودة الدوري ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت : " عائلة أحمد فتحى زوجته وابنته ، وابنة خالد الغندور أصيبوا بكورونا فى غياب بطولة الدوري ومفيش كورة إذن ايه علاقة الربط بين عودة الدوري والخوف من كورونا ، أى حد معرض للإصابة بكورونا حتى لو داخل بيته ودون أن يخرج وحصلت مع كل المحيطين بينا"

ويضيف شوبير : "عودة النشاط الرياضى اختذلوها أن الدوري راجع عشان الاهلى والبطولات الحلال والحرام والقصص المستهلكة التى لاقيمة لها على الطلاق ، مفيش حد بيفكر فى الاوليمبياد وازاى ناخد ميدالية ، ربنا سترها معانا فى قرار تأجيل الاوليمبياد عشان أحنا لم نستعد جيداً لهذا المحفل العالمى ".

ويعد النادى الأهلى متصدر جدول الترتيب هو أكثر الفرق الخاسرة من قرار إيقاف النشاط الكروى، بعدما بدأ موسمًا متميزًا على كافة الأصعدة، وكانت أمام الأهلى ومدربه السويسرى رينيه فايلر فرصة ذهبية لتحطيم عدد من الأرقام القياسية، التى قد يفشل فى تحقيقها حال تم إلغاء النشاط الكروى بشكل نهائى هذا الموسم، أو حتى عند عودته منتصف يونيو الجارى، حيث ستكون لياقة معظم لاعبيه تراجعت.

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ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على المقاولون العرب الثانى بفارق 16 نقطة، ما يقربه كثيرًا من حسم اللقب لصالحه قبل أسابيع طويلة من نهاية الموسم.

وطالبت أندية الدوري الممتاز من اتحاد الكرة تأجيل إنطلاق بطولة الدوري أسبوع و إستئنافه في الأسبوع الأول من أغسطس بعد الإشتراطات الطبية المرسلة من اتحاد الكرة إلى الأندية والتي طالبت بإجراء مسحة أو pcr لفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من جهاز فني و طبي و لاعبين بالإضافة إلى الإداريين وعمال الخدمات و ذلك قبل إنطلاق التدريبات بـ 5 أيام ثم إختبار جديد قبل التدريب بـ24 ساعة وهو ما دفع الأندية لتأجيل التدريبات و التي كان مقرراً انطلاقها أمس السبت لـ5 إلى 7 أيام.

أكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية في الاتصالات التي جمعتهم خلال الساعات الأخيرة أنه سيتم مراعاة هذا الأمر ومن المرجح استئناف النشاط في الأسبوع الأول من أغسطس خاصة أن التدريبات ستنطلق نهاية يونيو الجاري وسيكون أمام الأندية مهلة شهر للإستعداد لاستئناف مباريات الدوري المتوقف من شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.