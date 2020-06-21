شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تطالب باستمرار أحمد فتحي وإكرامي لنهاية دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة استمرار ثنائي الفريق أحمد فتحي والحارس شريف اكرامي حتى انتهاء منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بصرف النظر عن استكمال بطولة الدوري العام من عدمه، وينتهي عقد الثنائي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي وقع أحمد فتحي لبيراميدز بداية من الموسم المقبل بينما لم يعلن اكرامي عن وجهته المقبلة بشكل رسمي حتى الأن.

وتنص اللوائح أنه في حالة استمرار مسابقة الدوري العام سيتواجد الثنائي على قوة الفريق حتى نهاية الموسم، إلا أنه في حالة الغاء الدوري سيصبح فتحي واكرامي خارج النادي بشكل رسمي، وسيحتاج الأمر لاتفاق ودي مع إدارة أنديتهما الجديدة لاستمرارهما مع الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا وكذلك كأس مصر في حالة قانونية الأمر لائحياً.

Advertisements

وترى لجنة التخطيط أن الثنائي فتحي واكرامي يمثلان جزء كبير من قوة الفريق، خاصة وأن فتحي يعد هو الظهير الأيمن الأساسي، كما يتم الاستفادة منه في أكثر من مركز أخر ومنهم المساك ولاعب الوسط المدافعن كما يعد شريف اكرامي واحد من قادة الفريق لما يمتلكه من خبرات كبيرة، بالإضافة لكونه الحارس البديل لمحمد الشناوى الحارس الأساسي في الفترة الأخيرة.