شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تخسر أمام إنجلترا فى مونديال إيطاليا 1990 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 21 يونيو 1990 ، خسر منتخب مصر من نظيره إنجلترا بهدف دون رد ليودع منافسات كأس العالم 1990 والذى أقيم بإيطاليا ، سجل مارك رايت برأسه في شباك أحمد شوبير في الدقيقة 58 من الشوط الثاني ليودع الفراعنة بقيادة محمود الجوهري المونديال، بعد تلقي المنتخب الوطنى الهزيمة الوحيدة، التي أطاحت به خارج المونديال المونديال، بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة التي ضمت معها هولندا وإيرلندا، برصيد نقطتين.

جاء تشكيل مصر في المباراة الثالثة مكونا من :

أحمد شوبير "الأهلي"، إبراهيم حسن "الأهلي"، هشام يكن "الزمالك"، هاني رمزي "الأهلي"، ربيع ياسين "الأهلي"، أحمد رمزي "الزمالك"، إسماعيل يوسف "الزمالك"، مجدي عبدالغني "بيراميار البرتغالي"، أحمد عبدالعزيز الكاس "الأوليمبي السكندري"، حسام حسن "الأهلي"، جمال عبدالحميد "كابتن الفريق والزمالك".

وفي الشوط الثاني دفع الجوهري بكل من طارق سليمان "المصري البورسعيدي" بدلا من أحمد الكاس ، وعادل عبدالرحمن "الأهلي" بدلا من جمال عبدالحميد.

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وودع المنتخب المصري مونديال روسيا 2018 بعد الخروج من الدور الأول بعد تلقيه 3 هزائم متتالية أمام أوروجواى ثم روسيا وأخيراً السعودية.

وكانت مصر شاركت فى نسختى 1934 و1990 فى كأس العالم، وفشلت فى العبور من دور المجموعات فى المناسبتين، وسجلت 3 أهداف واستقبلت 6 فى أربع مباريات دون تحقيق أى انتصار (تعادلين وهزيمتين)

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.