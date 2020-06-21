وفاة أسطورة كرة القدم العراقية أحمد راضي بسبب كورونا

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بغداد: أعلن مسوؤل في وزارة الصحة العراقية صباح الاحد وفاة اسطورة كرة القدم العراقية السابق أحمد راضي عن 56 عاما، متاثرا باصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في تصريح صحفي مقتضب "توفي اللاعب السابق احمد راضي". وادخل راضي قبل نحو اسبوع الى احد مستشفيات العاصمة بغداد بعد ثبوت اصابته بالفيروس. غادر المستشفى الخميس الماضي في اطار رغبته اثر تحسن حالته الصحية، قبل ادخاله مجددا بعد تدهور وضعه الصحي.

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