شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. طاهر محمد طاهر حديث الصباح و المساء فى ميركاتو الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب بطل الميركاتو الصيفى فى مفاوضات حظر كورونا التى تستغلها الأندية فى ترتيب أوضاع الموسم الجديد مبكرا فى ظل توقف النشاط الحالى ، خاصة أنه مطمع الأهلى للانضمام اليه الفترة المقبلة .

كما أن انتقال اللاعب إلى النادى الأهلى يعد حلم اللاعب من أكثر من 3 سنوات لارتداء القميص الأحمر والظهور فى نادى جماهيرى بحثا عن التألق وعروض الاحتراف .

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن نادى المقاولون العرب طلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن طاهر محمد طاهر للأهلى على سبيل البيع النهائى، وهو المبلغ الذى رفضه مسئولو القلعة الحمراء جملة وتفصيلاً، وأكدوا أنه مُبالغ فيه تماماً ولا يتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق انتقالات اللاعبين مع انتشار وباء "كورنا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً منذ مارس الماضي.

ويتفاوض الأهلى حالياً مع المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، بعدما سبق وحصل النادى على توقيع اللاعب، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة مع نظراؤهم فى المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة.

من جانبه، كشف، عن كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى.

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و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب طاهر محمود طاهر فى الصور التالية :