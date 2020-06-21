شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر طاهر يكشف فى أول حوار بعد مفاوضات الخطيب ولماذا فضل الأهلى على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موهبة شابة فرضت نفسها بقوة بسبب مستواها الفنى والمهارة العالية لتشكل حلقة صراع جديد بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، الحديث هنا عن طاهر طاهر النجم المتألق بصفوف المقاولون العرب، خاض تجربة احترافية فى صفوف لوهافر الفرنسى لمدة موسم على سبيل الإعارة مع الأمريكى بوب برادلى، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى، يبلغ من العمر 23 عاماً حيث إنه من مواليد الـ 7 من مارس عام 1997 ويبلغ طوله 186سم ويشغل مركز المهاجم الصريح وكل مراكز ما خلف الهجوم، بالإضافة إلى الوسط المهاجم، وهو لاعب فى المنتخب الأولمبى وسبق أن انضم لمنتخب مصر الأول فى عهد المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى السابق للفراعنة، بدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى الجزيرة مع عمرو أبوالمجد المشرف على قطاع الناشئين وقتها، وانتقل للعب فى المركز الأولمبى بالمعادى تحت قيادة أيمن يونس.

طاهر محمد طاهر يعشق الأهلى منذ الطفولة بدليل ذهابه إلى اختبارات نادى المقاولون العرب بقميص الأهلى، وهكذا يتحقق حلم اللاعب الشاب الآن بعدما طلبه بالاسم محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.

سوبر كورة التقى نجم ذئاب الجبل لكشف النقاب عن كواليس مفاوضات القلعة الحمراء.. ودار "الحوار" التالى:لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا...

تتجه النية فى النادى الأهلى لحسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب على سبيل الإعارة بنية البيع، بسبب المطالب المالية المُبالغ فيها من قبل نادى المقاولون العرب للاستغناء عن اللاعب والتى تفوق قدرات الأهلى المالية، ورغم أن الأهلى كان ينوى حسم صفقة نجم المقاولون العرب والمنتخب الأولمبى بشكل نهائى إلا أنه فوجئ بطلب المقاولون 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب، الأمر الذى جعل الأهلى يدرس بجدية شراء اللاعب على سبيل الإعارة بنية البيع بعد ذلك إذا ما تفوق اللاعب مع القلعة الحمراء .

Advertisements

ورفض الأهلى طلب الـ40 مليون جنيه من جانب المقاولون العرب جملة وتفصيلاً، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنه مُبالغ فيه تماماً ولا يتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق انتقالات اللاعبين مع انتشار وباء "كورنا" الذى تسبب فى تجميد النشاط الرياضى عالمياً منذ مارس الماضي.

ويتفاوض الأهلى حالياً مع المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر، على سبيل الأعارة بعدما سبق وحصل النادى على توقيع اللاعب، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم الصفقة مع نظراؤهم فى المقاولون العرب خلال الأيام المقبلة.

وكشف طاهر محمد طاهر كواليس مفاوضات النادى الأهلى معه خلال الفترة الماضية، موضحا أن مسئولى القلعة الحمراء بدأوا تلك المفاوضات منذ ثلاث سنوات إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف طاهر، فى تصريحات خاصة لـ "سوبر كورة"، الأهلى يفاوضنى منذ ثلاث سنوات الأمر ليس جديداً، ونادى المقاولون وافق على رغبتى للانتقال للأهلى على سبيل الإعارة، وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادى.

وأكد طاهر أن المقاولون لم يقف عائقاً فى تحقيق طموحه، مقدرا فى الوقت نفسه الدور الذى قام به مسئولو النادى تجاهه، خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادى والمهندس محمد عادل فتحى المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجارى لاستعادة مكانة المقاولون فى الدورى العام، والمركز الذى يليق بالنادي.

وبلغت القيمة التسويقية لصانع ألعاب ذئاب الجبل 400 ألف يورو، فى آخر تحديث لها خلال أبريل الماضي، على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، أى ما يعادل 6 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاءً لعبها ذئاب الجبل، بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمت صانع الألعاب الشاب أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب والتى توج بها الفراعنة ليتأهلوا إلى أولمبياد طوكيو.