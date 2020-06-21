شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وطبيب الأهلي يستعدان لبدء عملية "مسح" كورونا للاعبي الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، والدكتور خالد محمود طبيب الفريق، على الحضور مبكرا إلى مقر النادى من أجل متابعة خضوع لاعبى الفريق والجهاز الفنى وأفراد الفريق الأول لكرة القدم لعملية مسح للكشف عن كورونا قبل استئناف النشاط.

ويخضع لاعبو الأهلى لعملية مسح اليوم، الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات وذلك فى إطار حرص إدارة النادى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق.

ويستأنف الفريق التدريبات عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادى شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضى بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين فى جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى المرحلة المقبلة فى الأهلى مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التى سيتم استخدامها فى التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.