شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلي توصي باستمرار فتحي وإكرامي لنهاية دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتنص اللوائح أنه في حالة استمرار مسابقة الدوري العام سيتواجد فتحى وإكرامى على قوة الفريق حتى نهاية الموسم، إلا أنه في حالة إلغاء الدوري سيصبح الثنائى خارج النادي بشكل رسمي، وسيحتاج الأمر لاتفاق ودي مع إدارة أنديتهما الجديدة لاستمرارهما مع الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا وكذلك كأس مصر في حالة قانونية الأمر لائحياً.
وترى لجنة التخطيط أن الثنائي فتحي واكرامي يمثلان جزء كبير من قوة الفريق، خاصة وأن فتحي يعد هو الظهير الأيمن الأساسي، كما يتم الاستفادة منه في أكثر من مركز أخر ومنهم المساك ولاعب الوسط المدافعن كما يعد شريف اكرامي واحد من قادة الفريق لما يمتلكه من خبرات كبيرة، بالإضافة لكونه الحارس البديل لمحمد الشناوى الحارس الأساسي في الفترة الأخيرة.
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