شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا في الصدارة.. المجمدون الخمسة في الأهلى رغم عودة الايجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة انتابت نجوم الكرة بقرار استئناف مباريات الدوري في أغسطس المقبل بعد فترة تجميد طويلة بدأت في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا ، وكان نجوم الأهلى الأكثر سعادة بعودة المسابقة نظراً لإعتلائهم عرش المسابقة بفارق كبير من النقاط واقترابهم من حصد اللقب للمرة الـ 42 في تاريخهم، ولكن يبقى هناك 5 أهلاوية ينتظرهم مصير مجهول مع عودة الايجيبشن ليج نستعرضهم في السطور التالية..

*كهربا

بعد أن تم تخفيض عقوبته من اتحاد الكرة بالإيقاف ثمانية مباريات بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم بعد أحداث مباراة السوبر المحلى يواجه محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى قرار الجبلاية باستمرار إيقافه بعد عودة الدوري كما يخشى شبح إيقافه مجدداً بفرمان من الفيفا وهو الأمر الذى يثير مخاوف اللاعب من تعطل مسيرته مع القلعة الحمراء بقرار إدارى أخر.

وأرسل كهربا ردا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على شكوى الزمالك ضده فى القضية التى يبحث مسئولو قلعة ميت عقبة عن حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما منح الاتحاد الدولى مهلة للاعب بشأن الرد على شكوى الزمالك ضده التى اتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

فيما يستعين مسئولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعد التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

وتقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة وتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

*حسام عاشور

ينتظر حسام عاشور كابتن الاهلى مصير مجهول مع المارد الأحمر بعد عودة الدوري ، إدارة القلعة الحمراء أخطرت اللاعب بالفترة الماضية بعدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل، واضعة أمامه عدة امتيازات حال قرر الاعتزال، إلا أنه طلب مهلة للتفكير، لاتخاذ القرار المناسب له، خاصةً وأنه كان يفضل البقاء فى الملاعب لمدة أطول ثم استقر على الاعتزال واتفق مع الأهلى على تنفيذ العرض الثلاثى بإقامة مباراة اعتزال والعمل فى قناة النادى إلى جانب سفره للخارج لخوض فترة معايشة والعمل فى المجال الفنى أو الإدارى.

ولكن بعدها نشر عاشور فيديو خاص له وانتقد فيه إدارة النادى على التأخير فى السير فى إجراءات اعتزاله، وغرمه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قرر مجلس إدارة الأهلى بناءً على توصية من لجنة التخطيط سحب كل الامتيازات التى كانت ممنوحة له وتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل النادى، ليقرر اللاعب التراجع عن الاعتزال بشكل رسمى ودراسة عرضين من السعودية والبرتغال لأختيار إحداهما فى الموسم المقبل.

مسمار" وسط الأهلي حصد 37 لقباً مع النادي بواقع الدوري المصري 12 مرة، السوبر المصري 10 مرات، دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقي 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلي دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

*أحمد فتحى

يخشى أحمد فتحى نجم النادى الأهلى والذى أعلن انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل دوامة التجميد لفترة طويلة مع المارد الأحمر حال عودة مسابقة الدوري ورغبة السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلى في ابعاده عن التشكيلة الأساسية ومنح الفرصة كاملة للظهير الأيمن محمد هانى بغية تجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ليس التجميد فقط هو الأمر الذى يخشاه الجوكر في الإهلى وإنما حتى المشاركة وارتداء فانلة المارد الأحمر من جديد قد تعرضه لدوامة من الهجوم الجماهيرى بعد تفضيله عرض بيراميدز ورفضه تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء بسبب الفروق المادية بين العرضين.

وأعلن نادي بيراميدز عن نجاحه في إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، في صفقة انتقال حر.

أحمد فتحي خلال مسيرته في الفترة الماضية مع الأهلي سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا في الدوري المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

*صالح جمعة

ولايزال موقف صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى غامضاً داخل القلعة الحمراء لاسيما بعد أن رفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى الاستماع لنصائح الكثيرين فى القلعة الحمراء بشأن منح فرصة جديدة للاعب بعد استئناف النشاط الرياضى خلال الفترة المقبلة وتمسك برأيه فى الاستغناء عن اللاعب بنهاية الموسم الجارى لعدم حاجة الفريق لجهوده.

وكان فايلر قد أعلن قبل انتقالات يناير الأخيرة أنه لا يحتاج جهود صالح جمعة فى الفريق لعدم التزام اللاعب بتعليمات الجهاز الفني لكن محاولات القلعة الحمراء لتسويق صالح داخلياً وخارجياً فشلت ليستمر اللاعب في صفوف الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توصيات من بعض الأهلاوية سواء على صعيد نجوم الفريق القدامى أو غيرهم للإبقاء على صالح جمعة وتم استطلاع رأى رينيه فايلر بشأن إمكانية الاعتماد على فايلر حال استئناف مسابقة الدورى المُتوقفة حالياً بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم كله.

ورغم مطالب هؤلاء بالعفو عن صالح جمعة إلا أن رينيه فايلر جدد تمسكه برفضه التام ببقاء صالح جمعة في قائمة الفريق، وطالب برحيله مع نهاية الموسم الجاري لذا ستبدأ القلعة الحمراء مرحلة جديدة من تسويق اللاعب داخلياً أو خراجياً بعد عودة النشاط الرياضي في مصر والعالم كله.

*شريف إكرامى

ويبقى شريف إكرامى حارس مرمى الاهلى هو الاسعد حظاً من بين زملاؤه السابقين رغم أنه لن يشارك أيضاَ في ظل استمرار محمد الشناوى في التشكيلة الأساسية ، واستطاع شريف إكرامي أن يحتفظ بمكانة مميزة فى قلوب عشاق الفريق الأحمر رغم تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، بعد عدم التجديد مع الأهلى فى المفاوضات الأخيرة، ليرحل إكرامى مجاناً على الفريق ويصبح من حقه التوقيع لأى نادٍ آخر فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورغم تأكيد توقيع اللاعب لفريق بيراميدز، احترمت الجماهير الحمراء موقف شريف إكرامى الباحث عن فرصة للمشاركة والتألق من جديد بعدما أصبح الأهلى فى غير حاجة إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.