شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تطالب اتحاد الكرة بتأجيل انطلاق الدوري بسبب الاشتراطات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت أندية الدوري الممتاز من اتحاد الكرة تأجيل إنطلاق بطولة الدوري أسبوع و إستئنافه في الأسبوع الأول من أغسطس بعد الإشتراطات الطبية المرسلة من اتحاد الكرة إلى الأندية والتي طالبت بإجراء مسحة أو pcr لفيروس كورونا على جميع أفراد الفريق من جهاز فني و طبي و لاعبين بالإضافة إلى الإداريين وعمال الخدمات و ذلك قبل إنطلاق التدريبات بـ 5 أيام ثم إختبار جديد قبل التدريب بـ24 ساعة وهو ما دفع الأندية لتأجيل التدريبات و التي كان مقرراً انطلاقها أمس السبت لـ5 إلى 7 أيام.

أكد مسئولو اتحاد الكرة للأندية في الاتصالات التي جمعتهم خلال الساعات الأخيرة أنه سيتم مراعاة هذا الأمر ومن المرجح استئناف النشاط في الأسبوع الأول من أغسطس خاصة أن التدريبات ستنطلق نهاية يونيو الجاري وسيكون أمام الأندية مهلة شهر للإستعداد لاستئناف مباريات الدوري المتوقف من شهر مارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

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تجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى على مدار 3 أيام، تمهيدا لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى يوم 25 يوليو المقبل بعد التصريحات الأخيرة لوزير الرياضة.

يأتى على رأس هذه الملاحظات موعد عودة الدورى حيث أبدى عدد كبير من الأندية اعتراضه على هذا الموعد وطالبوا بتأخير انطلاق المسابقة لما بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بحيث يحصل اللاعبون على فترة اعداد أطول منعا للإصابات التى من المتوقع أن تضرب اللاعبين بعد توقف الدورى لمدة 3 شهور.

كما يتضمن تقرير اتحاد الكرة أزمة التكلفة المالية لتطبيق الاجراءات الاحترازية والطبية تمهيدا لعودة النشاط ، بعدما أبدى جميع الأندية عدم القدرة على تحمل هذه التكلفة فى ظل الأزمة المالية الراهنة بسبب جائحة كورونا، ويتطرق التقرير إلى أزمة اللاعبين المحترفين فى الخارج والذين يتواجدون حاليا خارج مصر ومن الصعب عودتهم فى الوقت الحالى بسبب توقف حركة الطيران، وغيرها من الملاحظات مثل تحفظ الاندية على تحمل مسئولية أى إصابة داخل النادى بفيروس كورونا بعد عودة النشاط حيث طالبت الأندية بان تتحمل وزارة الرياضة واتحاد الكرة المسئولية، بجانب مراعاة عدم تأثر الموسم المقبل باستكمال الموسم الجارى وتسوية ديون الأندية عن الموسم الحالى وصرف مستحقات الأندية المتأخرة لدى الشركة الراعية.