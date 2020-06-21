شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف ..أسامة حسني يسجل ويتوج بأفريقيا في أول مباراة بشارة القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتذكر أسامة حسني نجم الأهلي والكرة المصرية السابق نهائي بطولة افريقيا للأندية الأبطال موسم 2005 جيداً لكونها مباراة تحمل العديد من الذكريات السعيدة بالنسبة له، وفاز الأهلي على النجم الساحلي بثلاثية نظيفة في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، ونجح أسامة حسني في إحراز الهدف الثاني برأسية رائعة على يمين حارس النجم الساحلي، عقب تلقيه عرضية متقنة من الراحل محمد عبد الوهاب، ونجح أسامة حسني في احراز هدف وتوج بالبطولة الافريقية في المباراة الأولى التي يحمل فيها شارة قيادة النادي الأهلي.

أسامة حسنى هو أحد ناشئ النادى الاهلى، والذى لعب لصالح فريقه الأول منذ 2003 حتى 2011 لعب مباراته الأولى أمام نادى الشمس فى مسابقة كأس مصر يوم 1 مارس 2000، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف دون رد.

Advertisements

يملك أسامة حسنى فى الذاكرة الكروية الأهلاوية العديد من الأهداف المؤثرة فى تاريخ القلعة الحمراء، مثل هدفه فى نهائى كأس مصر أمام الإسماعيلى، وهدفه فى مرمى نصر حسين فى الدقيقة الأخيرة، وهدفيه فى مرمى أنيمبا النيجيرى، وهدفيه فى مرمى الزمالك فى نهائى كأس مصر.

فى 23 أكتوبر 2007 لعب مع المنتخب العسكرى الفائز ببطولة كأس العالم العسكرية فى الهند، وأحرز لقب هداف البطولة مناصفة مع عبد الحميد بسيونى برصيد 6 أهداف لكل منهما، ولعب أسامة فى صفوف مصر المقاصة وحرس الحدود، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم نهائيا فى 30 أكتوبر 2014