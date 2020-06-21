مواعيد مباريات الأحد.. عودة ليفربول.. وفرصة الريال لاقتناص صدارة الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات الهامة، إذ يعود ليفربول لاستئناف حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يأمل ريال مدريد في اقتناص صدارة الدوري الإسباني. ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة كالتالي: الدوري الإنجليزي 15:00.. نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.. beIN Sports HD 1.. بتعليق جواد بدة. 17:15.. أستون فيلا وتشيلسي.. beIN Sports HD 1.. بتعليق عصام الشوالي. 20:00.. إيفرتون وليفربول.. beIN Sports HD 1.. بتعليق رؤوف خليف. Advertisements الدوري الإسباني 14:00.. سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس.. beIN Sports HD 3.. بتعليق عادل خلو. 19:30.. فالنسيا وأوساسونا.. beIN Sports HD 3.. بتعليق سوار الذهب. 22:00.. ريال سوسييداد وريال مدريد.. beIN Sports HD 1.. بتعليق يوسف سيف. الدوري الإيطالي 19:30.. أتلانتا وساسولو. 21:45.. إنتر ميلان وسامبدوريا.

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