روسيا اليوم: وفاة لاعب العراق السابق أحمد راضي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أفاد مراسل روسيا، في نبأ عاجل وفاة اللاعب الدولي العراقي السابق أحمد راضي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد.

وتُوفي راضي في مستشفى النعمان فجر اليوم الأحد بعد أن تدهورت حالته الصحية في اليومين الأخيرة مما حال دون تمكنه من السفر إلى عمان للعلاج هناك حيث مقر إقامته".

ودخل راضي في الأسبوع الماضي من الشهر الجاري إلى المستشفى بعد ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته بفيروس كورونا.

واعتزل أحمد راضي بعد مسيرة كبيرة توج خلالها بألقاب وجوائز كثيرة، وفي عام 2008 دخل أحمد راضي مجال السياسة، وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي، وعضو لجنة الشباب والرياضة في المجلس.