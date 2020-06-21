رياضة | عاجل.. مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مارسيلو يحسم مستقبله مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر نادي ريال مدريد الإسباني عن مصيره بعدما أثير عن رغبته في الرحيل عن قلعة سانتياجو برنابيو خلال فترة الانتقالات الصيفية لأنه فقد مكانه في التشكيل الأساسي هذا الموسم لصالح فيرلاند ميندي الوافد من ليون الفرنسي.

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وأكد مارسيلو لصحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لا يريد الرحيل عن ريال مدريد ولا يعتقد أن إدارة النادي ستتخلى عنه في هذا الموسم لذلك سيكون كل تركيزه على استعادة مستواه في هذه الفترة بعد استئناف الليجا".

وقال مارسيلو عن عرض يوفنتوس الإيطالي ساخرًا: "قبل عامين وقعت معهم بالفعل وقمت بارتداء قميص الفريق، لأنني لم أستطع العيش بدون كريستيانو رونالدو.. الناس يخترعون الكثير من الأشياء التي لا أساس لها من الصحة".