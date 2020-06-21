رياضة | الزمالك يكشف حقيقة رحيل «الحارس الأول» في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يكشف حقيقة رحيل «الحارس الأول» في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة نادي الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

حقيقة رحيل محمد عواد حارس الفريق

كشف مسئولو نادى الزمالك حقيقة ما تردد عن إعارة الحارس محمد عواد حارس مرمى الفريق إلى النادى المصرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

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ونفي مسئولو الزمالك ما تردد عن اعارة عواد إلى المصرى خلال الموسم المقبل حيث أكد مسئولوا الكرة بالنادي الأبيض أن خبر رحيل الحارس غير صحيح والاعب مستمر فى الفريق بشكل طبيعى.

كما أكد الزمالك أنه لا توجد أي نية لرحيل عواد باعتباره واحد من أفضل حراس المرمى فى منتخب مصر.

الجدير بالذكر أن محمد عواد ابتعد مؤخرا عن التشكيل الأساسى لنادى الزمالك مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لصالح محمد ابوجبل حارس مرمى الفريق المتألق في الفترات الأخيرة.