رياضة | كيكي سيتين يسخر من اتهامات تدخل "ميسي"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يسخر من اتهامات تدخل "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني على السخرية من الشائعات أثيرت في كل الصحف العالم حول تدخل ليونيل ميسي نجم الفريق للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي من أجل تعزيز الصفوف في الموسم المقبل.

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وقال كيكي سيتين لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية،: "لاوتارو لاعب مهم وكبير ونحن في برشلونة دائمًا ما نهتم باللاعبين الرائعين ودائمًا ما يرتبط اسمنا بلاوتارو اليو وغدًا نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الصفقات".

وأضاف عن تدخل ميسي في صفقة مارتينيز: "عليك أن تسأل ميسي هل يتواصل مع لاوتارو مارتينيز أم لا ويمكن لجميع اللاعبين الجيدين جذب اهتمام برشلونة، وهذا واضح.. اللعب مع ميسي يمثل حافزًا كبيرًا بالنسبة للعديد من اللاعبين".