رياضة | إيمري يتوقع تفوق نيمار على ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر إيمري يتوقع تفوق نيمار على ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أوناي إيمري المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي سيتجاوز الثنائي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الأعوام القبلة.

وقال إيمري: "العام الذي قضيته مع نيمار كان رائعاً، تعلمت الكثير أثناء رؤية أدائه واستجابته في كل تدريب وفي المباريات.. نيمار يمتلك كرة القدم بداخله وأيضاً مفاتيح تشغيلها، أعتقد أن لديه فرصة سحب البساط من ميسي ورونالدو ليصبح أفضل لاعب في العالم، ولديه الوقت الكافي للقيام بذلك".

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وأضاف: "أفضل موهبة قمت بتدريبها هو نيمار فهو لديه كل الإمكانيات ليصبح لاعبًا فريدًا من نوعه إذا ركز في كرة القدم فقط وأفضل قائد هو إيفان راكيتيتش نجم برشلونة وأفضل شيء محفز في غرف خلع الملابس مشروب الكوكا".