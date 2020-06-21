الامارات | وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وسائل إعلام عراقية عن وفاة نجم الكرة العراقية أحمد راضي، متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "آخر الأخبار" أن أسطورة الكرة العراقية توفي اليوم الأحد في العاصمة بغداد، وذلك قبل نقله إلى الأردن لاستكمال علاجه من أثار "كوفيد 19".

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