لاعبو الأهلي يخضعون لعملية "مسح" اليوم للكشف عن كورونا قبل عودة التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبي الاهلي لعملية مسح اليوم ،الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات خلال الساعات المقبلة وذلك في إطار حرص إدارة النادي على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين في جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة في الأهلي مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأكد عبدالحفيظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي، التي تحدث عنها الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وقام بشرحها بشكل مفصل للجميع خاصة ما يتعلق بطريقة التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات مع تعقيم كافة الادوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.
وقال عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.
وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التي سيتم استخدامها في التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.
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