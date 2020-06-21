لاعبو الأهلي يخضعون لعملية "مسح" اليوم للكشف عن كورونا قبل عودة التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبي الاهلي لعملية مسح اليوم ،الأحد، للكشف عن فيروس كورونا قبل استئناف التدريبات خلال الساعات المقبلة وذلك في إطار حرص إدارة النادي على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية قبل عودة الفريق إلى التدريبات، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق أن جهاز الكرة سيقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الإحترازية من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين، وجميع العاملين بالفريق علي إن يستأنف الفريق التدريبات، عقب إجراء المسحة مباشرة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي ووفقا لتوجيهات وزارتي الصحة والشباب والرياضة من أجل ضمان السلامة للجميع، قبل انطلاق التدريبات والاستعداد للمرحلة المقبلة، مضيفاً أن النادي شهد سلسلة من الاجتماعات المستمرة منذ إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ إنه حرص على عقد جلسة مع جميع العمال والموظفين في جهاز الكرة وبحضور الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، للتأكيد على الإجراءات التي سيتم اتخاذها في المرحلة المقبلة في الأهلي مع عودة الفريق إلى التدريبات، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأكد عبدالحفيظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي، التي تحدث عنها الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وقام بشرحها بشكل مفصل للجميع خاصة ما يتعلق بطريقة التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات مع تعقيم كافة الادوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.

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وقال عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التي سيتم استخدامها في التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.