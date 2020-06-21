شكرا لقرائتكم خبر عن رغم عودة النشاط الرياضي.. 4 لاعبين محرومين من المشاركة في انطلاقة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عجلة دوري الإثارة والمتعة "الايجيبشن ليج" إلى الدوران من جديد في 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف طويلة استغرقت 135 يوما، منذ 12 مارس الماضي، بسبب وباء كورونا المستجد، حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع، ورغم تلك العودة المرتقبة يبقى هناك 4 لاعبين ممنوعين من الظهور في الموسم الجاري.

كهربا وإمام عاشور وشيكابالا ثلاث لاعبين تعرضوا لعقوبة الإيقاف قبل توقف النشاط الرياضي، بعد الأحداث التي كانت مباراة الأهلي والزمالك، والتي أقيمت في فبراير الماضي بين الفريقين ببطولة السوبر المصري، قد شهدتها من مشاجرة بين لاعبي القطبين أثناء اللقاء وبعد نهاية المباراة التي توج فيها الفريق الأبيض ببطولة السوبر بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/3.

العقوبات صدرت بعد المباراة بأيام قليلة، لتعلن إيقاف محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم، بالإضافة إلى إيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة قبول التظلم المقدم من ناديي الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة الخاصة بلقاء السوبر.

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وأعلنت لجنة الاستئناف تقليص العقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك ليصبح الإيقاف لـ 10 مباريات لكل منهما، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم، كما بقيت عقوبة شيكابالا كما هي.

اللاعب الرابع هو حسام عاشور قائد النادي الأهلي، والذي توترت علاقته بالقلعة الحمراء في الفترة الأخيرة بسبب ظهوره على موقع انستجرام منتقداً الإدارة الحمراء في تأخرها للرد على مباراة اعتزاله، بعد رفض التجديد للاعب بناءً على وجهة النظر الفنية لرينية فايلر مدرب الفريق، وهو ما جعل إدارة الأهلي تعلن صرف النظر عن إقامة مباراة اعتزال حسام عاشور وتوجه له الشكر دون الاهتمام بالقرار الذي سيتخضه في الفترة المقبلة، وبذلك بات عاشور مستبعداً من حسابات الأهلي ليس في الموسم الجديد وحسب بل منذ تاريخ صدور بيان القلعة الحمراء للرد على قائد النادي.