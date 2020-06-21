رياضة | 8 تعساء في القلعة البيضاء بتعاقد الزمالك مع آري بابل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 8 تعساء في القلعة البيضاء بتعاقد الزمالك مع آري بابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتداء آري بابل قميص نادي الزمالك، ودخوله التشكيل الأساسي للفريق، يسعد جماهير القلعة البيضاء، وربما ينال إعجاب المدير الفني، ويلبي احتياجاته، ولكنه سيكون مصدر قلق لعدد من اللاعبين.

آري بابل صاحب الـ26 عاما، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أول أغسطس الأنجولي، والذي يلعب في عدة مراكز منها المهاجم المتأخر، والجناحين الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى المهاجم الصريح، قد يجعل 8 لاعبين من فريق الزمالك تعساء، لشغله مركزهم، على رأسهم قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا، والذي يبحث عن فرصة للتواجد في تشكيل الزمالك أكثر من ذلك.

التعساء بتعاقد الزمالك مع آري بابل

في البداية شيكابالا الجناح الأيمن صاحب الـ 34 عاما، والذي خاض 10 مباريات هذا الموسم، وسجل هدفا وحيدا، بالإضافة إلى المغربي محمد اوناجم، البالغ 28 عاما، والذي خاض 22 مباراة في الموسم الحالي أيضا، وسجل 3اهداف، وصنع 4 آخرين.

فضلا عن مصطفى فتحي "26 عاما"، والذي خاض 12 مباراة هذا الموسم ولم يسجل أي أهداف، علاوة على إسلام جابر "24 عاما"، والذي شارك بنسبة قليلة حيث لعب 7 مباريات، وصنع هدفا، ومحمد عنتر، "27 عاما"، والذي اشركه المدرب بنسبة طفيفة، التي لا تتعدى الـ 3 مباريات، ولم يسجل أي أهداف خلالهم.

ويأتي بعد ذلك أحمد السيد زيزو، "24 عاما"، الذي شارك في 25 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 4 آخرين، في حال لعب المدرب بطريقته المعتادة 4231، حيث أنه لا يستغنى عن بن شرقي في تشكيلته.

إضافة إلى إمام عاشور، صاحب الـ 22 عاما، والذي يبحث عن فرصة ايضا للتواجد في تشكيل الزمالك، حيث خاض 4 مباريات فقط طوال الموسم الحالي، وفي الأخير، كريم بامبو "27عاما"، والذي لعب 7 مباريات، وسجل هدفا.

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جدير بالذكر أن عدة تقارير صحفية أكدت أن نادي الزمالك قد حصل على توقيع اللاعب الأنجولي، لينضم آري بابل إلى صفوف القلعة البيضاء رسميا في الموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مع وجود آري بابل كالتالي:

في حراسة المرمى، محمد أبو جبل.

في خط الدفاع، حازم إمام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبدالشافي.

خط الوسط الدفاعي، طارق حامد، فرجاني ساسي.

خط الوسط الهجومي، آري بابل،يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم، مصطفي محمد.