رياضة | الأهلي يحسم موقفه ويتمسك بكهربا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه ويتمسك بكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر حسم موقف نجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وهناك رفض كامل داخل جهاز كرة القدم في الأهلي لفكرة رحيل محمود كهربا عن صفوف الفريق مع التمسك بمنحه الفرصة كاملة في الفترة المقبلة.

وكان محمود كهربا قد عرض في الفترة الأخيرة على مسئولي الأهلي إمكانية إحضار عرض من الدوري السعودي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الموسم الجديد على سبيل الإعارة.