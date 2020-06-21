رياضة | موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي برشلونة على ملعب الكامب نو نظيره نادي أتلتيك بيلباو يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي عادت من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة بالتوقيت العالمي جرينتش علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 1 و 3 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق التونسي الكبير رؤوف خليف.

ويدخل نادي برشلونة المباراة وهو باحثا عن الفوز لاغير بعد أن تعثر في الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز حيث تعادل سلبيا أمام نظيره نادي إشبيلية.