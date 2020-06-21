رياضة | نجم بايرن ليفركوزن يشعل الصراع بين قطبي مانشستر في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بايرن ليفركوزن يشعل الصراع بين قطبي مانشستر في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط إدارتي مانشستر يونايتد والسيتي لتدعيم صفوف كل فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، من أجل المنافسة على لقب البيرميرليج ودوري أبطال أوروبا.

صراع قطبي مانشستر على ضم نجم بايرن ليفركوزن

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر سيتي دخل في محادثات مع ليون بايلي نجم باير ليفركوزن، كي يكون بديلًا لليروي ساني القريب من الرحيل عن السماوي في الميركاتو الصيفي المقبل.

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وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، قد أعلن أن ليروي ساني رفض تجديد عقده، وطلب الانتقال إلى فريق آخر في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن بيب جوارديولا اتصل ببايلي، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف مانشستر سيتي في الصيف.

وأشارت إلى أن المان يونايتد بدأ المفاوضات مع بايلي أولًا كبديل أقل تكلفة لصفقة جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن ليون بايلي يجيد اللعب كجناح أيمن وأيسر، وقد تبلغ قيمة الصفقة 40 مليون جنيه إسترليني.