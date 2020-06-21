رياضة | ميسي يتصدر قائمة أعلى راتب لاعب كرة قدم في العالم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميسي يتصدر قائمة أعلى راتب لاعب كرة قدم في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ميسي يتصدر قائمة أعلى راتب لاعب كرة قدم في العالم

كشفت تقارير صحفية أمريكية عن قائمة أكثر 5 لاعبين كرة قدم أجرًا في العالم بعد أن أصبحت كرة القدم واحدة من الألعاب الرياضية التي تدر دخلا كبيرا لممارسيها، حيث يحصل الكثير من النجوم على رواتب ضخمة وذلك بحسب عقودهم مع أنديتهم.

وأفاد موقع Sporty Tell الأمريكي بأن القائمة تعتمد فقط على أرباح الرواتب

وحدها باستثناء المكافآت والدخول الاستثنائية. وجاءت القائمة كالتالي :-

1- ليونيل ميسي (8.5 مليون يورو) :

يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من أعظم لاعبي كرة القدم الحاليين في رأي الكثيرين، حيث فاز بستة كرات ذهبية قياسية مع ستة أحذية ذهبية أوروبية. ساعد البرغوث الأرجنتيني فريقه برشلونة الذي قضى فيه معظم مسيرته الكروية على تحقيق إجمالي 34 بطولة في مسيرته بأكثر من 700 هدف. يبلغ راتب ميسي 8.5 مليون يورو شهريًا مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي.

2- كريستيانو رونالدو (4.5 مليون يورو) :

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يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من أفضل النجوم في عالم الساحرة المستديرة ويعتبره الكثيرون أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، حيث فاز بخمس كرات ذهبية وأربع أحذية ذهبية أوروبية في كل دوري كرة قدم تقريبًا. استطاع الدون البرتغالي الفوز ب 29 كأسًا في حياته المهنية ويحمل رونالدو الرقم القياسي لأكثر من 3 أهداف جميلة في تاريخ كرة القدم. يبلغ راتب رونالدو حوالي 4.5 مليون يورو على أساس شهري مما يجعله ثاني أعلى اللاعبين أجرا في كرة القدم العالمية.

3- نيمار دا سيلفا (4 ملايين يورو) :

لمع نجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عندما كان في صفوف سانتوس البرازيلي، حيث ساعد النادي البرازيلي وقتها في حصد العديد من الألقاب في البلدان والقارات قبل رحيله إلى أوروبا والانضمام إلى برشلونة الإسباني. فاز نيمار مع النادي الكتالوني بالثلاثية، الدوري الاسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وأصبح في عام 2017 أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عقل انتقاله إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. يبلغ راتب نيمار على دفعات شهرية حوالي 4 ملايين يورو مما يجعله ثالث أعلى لاعب أجرا في كرة القدم العالمية.

4- أنطوان جريزمان (3 مليون يورو) :

يعتبر الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني واحد من أفضل المهاجمين في لعبة كرة القدم على الرغم من أنه لعب في البداية كجناح في المراحل الأولى من حياته المهنية إلا أن التغيير التكتيكي في أتلتيكو مدريد جعله يتحول إلى مركز مهاجم بشكل كامل. أصبح جريزمان من أكثر اللاعبين أجرا بعد توقيعه عقدًا تبلغ قيمته 120 مليون يورو والذي صاغه مع برشلونة في صيف عام 2019 ويبلغ راتب جريزمان شهريًا حوالي 3 ملايين يورو.

5- لويس سواريز (3 مليون يورو) :

جذب الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الأنظار له عندما كان في صفوف ليفربول الإنجليزي وذلك عن طريق القدرة على تسجيل الأهداف حتى أصبح محط اهتمام الأندية المختلفة التي تسعى لشرائه ليتمكن برشلونة في النهاية بالتعاقد مع النجم الأوروجواياني الذي لديه ما يقرب من 18 بطولة في مسيرته و475 هدفًا ويبلغ راتب سواريز حوالي 3 ملايين يورو شهريًا.