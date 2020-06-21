شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..الإنتاج الحربي يجري مسحة كورونا استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري في تمام الحادية عشرة صباح اليوم الأحد ، الشركة المكلفة من اتحاد الكرة بعمل مسحة كورونا ، المسحة لفريق الإنتاج الحربي وجهازه الفني بقيادة مختار مختار والجهاز الإداري استعدادا لعودة التدريبات بعد فترة تجميد طويلة منذ مارس الماضي .

ولجأ اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى للإستعانة بمحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لمساعدة الجهاز الطبى لفريقه قبل عودة التدريبات استعداداً لعودة الدوري ، وقال عامر أنه طالب الجهاز الطبى للإنتاج بالاستعانة باللجنة الطبية للجبلاية قبل إعداد خريطة الاعداد لعودة النشاط الكروى بالنادى حفاظاً على سلامة كل أطراف المنظومة بالنادى.

فى وقت سابق ، أكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه جاهز لعودة مسابقة الدورى بعد الجلسة المثمرة التى جمعته بعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، والتعهدات التى حصل عليها لإنهاء كل التحفظات للنادى، وقال عامر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "نوجه جزيل الشكر للجناينى، فقد لمسنا استعدادات جدية لعودة النشاط ودراسة لكل التحفظات التى طرحناها، ووجدنا ردودا مقنعة، لذا سنبدأ الاستعداد لعودة بطولة الدورى على الفور".

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وأضاف رئيس الإنتاج الحربى، "لم يسألنا أحد فى الجلسة عن رأينا فى عودة النشاط الكروى من عدمه فهذا قرار دولة وعلينا الالتزام به وتحمل مسئوليتنا تجاه الوطن فى هذه الأزمة الطارئة، الجناينى تعهد لبعض الأندية التى تعانى من عدم تواجد محترفيها بعودتهم على مسئوليته الخاصة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى ".

وتابع أشرف عامر، "أبلغنا رئيس اللجنة الخماسية بأن الأندية لن تتكلف أية أعباء إضافية مادية، وأنه لن تكون هناك معسكرات طويلة لاستنئاف مباريات الدورى، كما أخطرنا أن الاتحاد سيتولى تطبيق الاحتياطات الطبية وإجراء المسحات والتحاليل لكافة عناصر اللعبة وبالتالى وافقنا لأن كل تحفظاتنا كانت تتلخص فى هذه النقاط الاعباء المادية الاضافية والاحتياطيات الطبية".

وتابع رئيس الإنتاج الحربى، "وعدنا الجناينى بأن تطول فترة إعداد اللاعبين وأن المسابقة لن تبدأ فى 25 يوليو المقبل ستكون بعد هذا الموعد بعد عزمه مناقشة الأمر مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، قد تمتد للأسبوع الأول من أغسطس المقبل، وهو ما يمنحنا فرصة أكبر للاستعداد على المستوى الفنى وهذا أمر رائع".

وعن فكرة تتويج الأهلى بالدورى حال إلغاء المسابقة قال عامر، "لم نناقش الأمر من الأساس فى ظل ترحيب الإنتاج الحربى باستكمال المسابقة بعد إزالة التحفظات السابقة التى كان مثار اعتراضنا ".