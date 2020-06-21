مرتضى يرد على شكوى الأهلي.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شركة إعلام المصريين ليست المالكة لقناة ناديه، وذلك ردًا على ما جاء في بيان النادي الأهلي مساء السبت.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، إلى أنه يعد جماهير ناديه بأخبار سارة سيتم الإعلان عنها خلال 48 ساعة مقبلة، دون أن يكشف أو يلمح لمحتواها.

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وقال منصور: "إعلام المصريين ليست المالكة لقناة نادي الزمالك، القناة مملوكة للنادي ورئيس مجلس إدارتها هو مرتضى منصور وفقًا للعقد المبرم والأموال التي ندفعها".

وأكمل: "بيان النادي الأهلي وكأنه يتحدث عنهم وليس عني، انظروا لما يحدث عبر قناتكم وما تفعلونه أنتم وستعرفون أنه يتحدث عنكم".

واختتم: "خلال 48 ساعة هناك أخبار سارة جدًا لجماهير نادي الزمالك".