مرتضى منصور معلقا على عودة النشاط: "إحنا مش معيز من أجل الخطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه يرفض عودة النشاط الكروي في مصر خلال الفترة الحالية، والذي وصفه بانه من أجل إرضاء محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وأشار منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن ما وصفه بملف نادي القرن الأفريقي سيكون في سويسرا -مقر المحكمة الرياضية الدولية- خلال سبعة أيام قادمة.

وقال رئيس الزمالك: "احنا مش معيز أو خرفان يا جنايني، من أجل إرضاء الخطيب والأهلي تريدون عودة الدوري في أسرع وقت؟".

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وأضاف: "الزمالك والـ13 نادي الأخرين عند موقفهم، سألتك سؤال واضح وصريح وقلت لك لماذا توقف الدوري فقلت لي بسبب كورونا، الآن هل انتهت كورونا؟".

وأوضح: "الإصابات بفيروس كورونا زادت حاليًا ورغم ذلك يصرون على عودة الدوري، كل هذا من أجل إرضاء الخطيب؟ لن نعمل في ساقية محمود الخطيب".

واختتم: "ملف نادي القرن مسافر إلى سويسرا خلال أسبوع، وما يحكموا به سيكون، إذا قالوا الزمالك هو نادي القرن فقد حصلنا على حقنا، وإذا قالوا الأهلي وقتها سندرك أن سبعة بطولات أكثر من تسعة".